Kedden napközben is sokfelé marad erős, viharos a nyugati szél, majd este mérséklődik a légmozgás. Zivatarok környezetében is lehet számítani viharos lökésekre. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 14 fok között várható, keleten lesz legenyhébb a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 14 és 19 fok között alakul, északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.