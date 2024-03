Húsvét vasárnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd délután megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat. 22-26 fok körüli kora nyárias időnk lesz - írja a koponyeg.hu.

A HungaroMet előrejelzése szerint, a fátyolfelhők és a sivatagi por vasárnap is többnyire erősen szűri a napsütést, időszakosan akár borult eget is okozva. Csapadék nem valószínű. Nagyrészt élénk lesz a déli szél, de az északnyugati tájakon erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke vasárnap 21 és 28 fok között alakul, az alacsonyabb értékek északnyugaton, a magasabbak délkeleten valószínűek.