Hétfőn fokozatosan mindenütt megszűnik a köd, a legtöbb helyen napos, fátyolfelhős idő várható, de a főváros tágabb környezetében és az Északi-középhegységben még a déli órákban is sok lesz a felhő. Csapadék is leginkább ezen a területen várható kisebb eső, zápor formájában. A déli, délkeleti szél időnként megélénkül, az Alpokalján meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12-19 fok között valószínű.

Kedden reggelre néhol pára-, ködfoltok kialakulhatnak. Reggelre a Dunántúlon megnövekszik a felhőzet, így ott általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg a Dunától keletre többnyire napos idő várható fátyolfelhőkkel. A nap második felében aztán arrafelé is elkezd délnyugat felől megnövekedni a felhőzet, északkeleten viszont késő estig derült vagy kissé felhős maradhat az ég. Csapadék általában nem valószínű, de a Dunántúlon egy-egy zápor előfordulhat. A délkeleti, keleti szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 4-10 fok között alakul, de nyugaton és északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Délután általában 15-21 fok közötti értékek valószínűek, nyugaton ennél pár fokkal alacsonyabb lehet.

Szerdán egy mediterrán ciklon szakadozott felhőkarja húzódik az ország fölé, változóan felhős időre van kilátás hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. A legkevesebb napsütés nyugaton, délnyugaton, a legtöbb északkeleten ígérkezik. Csapadék nem valószínű, és többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hajnali 3-9 fokról délutánra 13-20 fok közé melegszik fel a levegő.

Csütörtökön a mediterrán ciklon felhőkarja továbbra is az ország fölött húzódik. Az ország délnyugati felén erősen felhős vagy borult idő valószínű, míg északkelet felé haladva egyre inkább napos idő várható fátyolfelhőkkel. Elsősorban nyugaton fordulhat elő kisebb eső, záporeső. Sokfelé megélénkül a keleti, északkeleti szél, amelyet néhol erős lökések is kísérhetnek. A hőmérsékleti minimum általában 4-9 fok között alakul, de északkeleten ennél pár fokkal hidegebb is lehet hajnalban. Délutánra 13-20 fok közé melegszik fel a levegő, délnyugaton lesz hűvösebb a nappal.

Pénteken felhős idő valószínű, hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, majd a nap második felében délnyugat felől csökkenhet a felhőzet. Elsősorban nyugaton fordulhat elő kisebb eső, zápor. A délkeleti szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések is lehetnek. A hajnali 3-10 fokról délutánra 13-20 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Szombaton tovább csökken a felhőzet, így általában napos idő várható gomolyfelhőkkel, bár néhol kisebb zápor kialakulhat. A déli, délkeleti szelet helyenként élénk, erős lökések kísérhetik. A hajnali 2-10 fokról délutánra 13-19 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Vasárnap derült, napos idő valószínű kevés nappali gomolyfelhő mellett, csapadék nem várható. A déli, délkeleti szelet helyenként élénk, erős lökések kísérhetik. A hajnali 0-8 fokról délutánra 14-19 fok közé emelkedik a hőmérséklet.