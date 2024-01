Hétfőn a látási viszonyok fokozatosan javulnak, illetve az alacsonyszintű felhőzet is szakadozik, gomolyosodik, és az ország nagy részén sok napsütésre lehet számítani. Csapadék nem várható, de a Kisalföld térségében megélénkülhet a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4-9 fok között valószínű.

Kedden az éjszaka többfelé kialakuló, terjeszkedő köd, rétegfelhőzet nagyobb része napközben feloszlik, és derült, napos idő várható. Nagyobb eséllyel az Északi-középhegységben és az Alföldön maradnak tartósan borult, párás tájak. Számottevő csapadék nem lesz, legfeljebb szitálás fordulhat elő a borult részeken. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, mindössze az Észak-Dunántúlon lehet élénk, Sopron környékén időnként erős a szél. A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 6 és mínusz 1 fok között alakul, de néhol ennél hidegebb lehet. Kora délután a napos tájakon 4-8, a borult részeken mínusz 1 és plusz 3 fok közötti értékeket mérhetünk.

Szerdán az éjszaka nagy területen kialakuló, terjeszkedő köd, rétegfelhőzet egy része napközben is tartósan megmarad, másutt többórás napsütés várható, majd északnyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Számottevő csapadék nem lesz, legfeljebb szitálás fordulhat elő a borult részeken. Jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában mínusz 6 és mínusz 1 fok között alakul, de néhol ennél hidegebb lehet. Kora délután a napos tájakon 4-8, a borult részeken mínusz 1 és plusz 3 fok közötti értékek várhatók.

Csütörtökön borult, párás, ködös és derült tájak egyaránt lesznek, majd észak felől megnövekszik, később meg is vastagszik a felhőzet, ezzel együtt pedig nő a csapadék esélye is, akár több helyen lehet gyenge eső. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a délnyugati, majd a nyugati, északnyugati szél. A minimum-hőmérséklet jellemzően mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul, de néhol ennél hidegebb is lehet. A maximum nagyrészt 5-11 fok között várható, az északkeleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.

Hétvégére várható időjárás

Pénteken nagyrészt erősen felhős idő valószínű és időszakosan akár nagyobb területen is előfordulhat gyenge eső. Többfelé megélénkül, megerősödik a nyugatias szél. Hajnalban döntően 1-5, a szélvédett tájakon mínusz 3 és 0 fok közötti értékek valószínűek. Kora délutánra többnyire 8-13 fok közé melegszik fel a levegő, de az északkeleti részeken ennél hidegebb is lehet.

Szombaton változóan felhős időre van kilátás több-kevesebb napsütéssel, kevés helyen előfordulhat zápor. Többfelé megélénkül, megerősödik a nyugatias szél. A minimum-hőmérséklet általában 1-6, a szélvédett vidékeken mínusz 3 és 0, a csúcsérték 9-14 fok között valószínű.

Vasárnap változóan felhős időre van kilátás több-kevesebb napsütéssel, de csapadék nem valószínű. A nyugati, délnyugati szél helyenként megerősödik. A minimum-hőmérséklet 0 és plusz 5, a csúcsérték 10-15 fok között valószínű.