Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig

Nyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, amely vasárnap fokozatosan kelet felé helyeződik, estére le is vonul. Míg az északkeleti, északi országrészben főként havazás várható, addig délebbre egyre inkább a havas eső, eső válik jellemzővé, de elsősorban a hajnali, kora délelőtti órákban a Dunántúlon, annak is elsősorban a déli és nyugati felében átmeneti ónos eső is valószínű! A szél elsősorban az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg időnként, amely a magasabban fekvő helyeken hordhatja majd a friss havat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntőrészt 0 és -5 fok között alakul, de a hófödte, átmenetileg derült részeken ennél alacsonyabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában -1 és +3 fok között várható, de