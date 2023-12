Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig

Ismét romlanak a látási viszonyok, terjeszkedik a rétegfelhőzet hajnalban, amely szerdán délelőtt a legtöbb helyen felszakad és a köd is feloszlik. Az északnyugat felől érkező szakadozott frontális felhőzet előtt előbukkanhat a nap. Ugyanakkor az Alpokalja szélárnyékos részein, a Dráva mentén, Borsodban és Szabolcsban továbbra is borult, párás, ködös maradhat az idő. Ezeken a tájakon szitálás, ónos szitálás, hószállingózás, szerdán az északnyugati tájakon és az északi határnál gyenge eső is előfordulhat. Szerdán több helyen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +1 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a borult, ködös részeken 0 és +3, másutt 4 és 10 fok között várható.