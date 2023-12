– Éjfélkor kezdtünk neki az utak sózásának, a kollégáim 4-5 órára végeztek. Az utak mellett a járdákat is igyekeztünk letakarítani – tudtuk meg Kosár Tibortól, a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. ügyvezetőjétől, aki szerint 25 munkatársa, nyolc géppel dolgozott a feladattal.

A szép hónap nagyon örültek az óvodákban a kisgyerekek, de még a nagyobbak is: a középiskolások is lelkesen hógolyóztak. Városszerte lehet hóembereket látni.

Fotó: Mészely Réka