Várható időjárás szerda éjfélig

Szerda hajnaltól szakadozik is a felhőzet, és szerdán az ország nagy részén már napos idő várható kevés felhővel. Északkeleten azonban továbbra is maradhatnak tartósabban felhős körzetek és ott még napközben is kialakulhat zápor, zivatar. Szerdán délután a nyugatira, délnyugatira forduló szél fokozatosan veszít erejéből.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5, 11 fok között alakul, de a szélvédett hidegre érzékeny tájakon ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 9 és 14 fok között alakul.