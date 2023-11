A Magyar Közút munkagépei minden érintett területen teljes kapacitással fognak dolgozni, de a szélsőséges időjárási viszonyok miatt arra kérik az autósokat, hogy csak azok induljanak útnak, akiknek halaszthatatlan dolguk van és ők is csak a téli közlekedésre megfelelően felkészített járművekkel induljanak el.

A legfrissebb meteorológiai előrejelzések alapján csütörtök délelőtt Zala, Somogy, Veszprém és Komárom-Esztergom vármegyékben előfordulhat gyenge ónos eső, azonban Pest, Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben a déli óráktól tartós ónos esőre kell számítani.

Észak-Magyarország területén az ónos esőt megelőzően jelentősebb havazásra is számítani kell, főleg a magasabban fekvő északi területeken, ahol akár 15 centiméternyi friss hó is hullhat.

A Magyar Közút már november 10-én téli üzemre váltott, így minden havazásban és ónos esővel érintett területen teljes kapacitással fognak dolgozni a szakemberek. Az elmúlt napokban, pont a várhatóan újra érintett térségekben már jelentős friss hó hullott, most viszont a nagyobb mennyiségű ónos eső miatt arra kéri a közútkezelő az autósokat, hogy ha tehetik, halasszák el utazásukat. Ennek fő oka, hogy sok helyen havazásból fog ónos esőre váltani az idő, így a megelőző sószórási munkákat is kevésbé hatékonyan tudják majd elvégezni. Továbbá olyan mértékű ónos eső várható, ami a megelőzésképpen vagy az aktív síkosságmentesítés során kiszórt anyagokat is lemossa a burkolatról.

A közlekedők is sokat tehetnek azért, hogy az országos utakon a forgalom zavartalan legyen. Egy-egy baleset miatt ugyanis a feltorlódott kocsisorokban vesztegelhetnek a közútkezelő gépei, így a hóeltakarítást is később tudják adott helyszínen elvégezni.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tanácsai