Északnyugat felől - egy gyenge hidegfront hatására - gyakran erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan zápor, zivatar is előfordul. Nagy területen lesz élénk az ÉNy-i szél. 24 és 29 fok közötti értékeket mérhetünk - írja a koponyeg.hu.

Forrás: koponyeg.hu

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint, vasárnap a nap első felében felhősebb idő várható, majd délután már hosszabb időre is kisüthet a nap. Összességében több helyen valószínű zápor, zivatar, egy-egy hevesebb zivatar is lehet, majd estétől a csapadékgócok számossága gyorsan csökken. Vasárnap nagy területen megélénkül az északias szél, zivatarok körül pedig erős vagy viharos széllökések is lehetnek.