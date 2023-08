22.19 - Az egymást követő zivatarcellákból néhol akár 30-40 mm-t meghaladó csapadék is összejöhet.

Este előbb a Dunántúlon, majd a késő esti óráktól már a középső országrészben, hajnaltól pedig az északkeleti megyék kivételével másutt is egyre többfelé, több hullámban alakulhatnak ki zivatarok, amelyekhez általában viharos széllökések (ált. 60-90 km/h), jégeső (jellemzően 1-3 cm) és intenzív csapadék (ált. 10-25 mm) társulhatnak. Az északkeleti országrészt várhatóan csak kedden délután érhetik el a zivatarok.

Hétfő este, késő este elsősorban a Dunántúlon, kiemelten annak nyugati, északnyugati részén heves zivatarok kialakulásához is alkalmasak a légköri feltételek erősen viharos, károkozó (90 km/h-t meghaladó) szélrohamok, illetve akár 3-5 cm-t elérő, néhol esetleg ezt meghaladó átmérőjű jég kíséretében. Ezeken a tájakon az egymást követő zivatarcellákból néhol akár 30-40 mm-t meghaladó csapadék is összejöhet. Kedden napközben a Dunától keletre kiemelten a Dunakanyar, Északi-középhegység térségében, illetve az Alföld keleti részén is előfordulhatnak heves zivatarok a fenti kísérőjelenségekkel.

Figyelem az időjárási helyzet függvényében ma este, késő este a Dunántúl északnyugati felén piros riasztást is kiadhatják! - közölte az Országos Meteorológia Szolgálat.