Északon és nyugaton már gyakran lesz erősen felhős az ég, máshol még sok napsütés várható. Eleinte csak északon és nyugaton, később szórványosan máshol is lehet zápor, zivatar. Az Alföldön 31-37, máshol 24-30 fok valószínű. Élénk marad a légmozgás - írja a koponyeg.hu.

Forrás: koponyeg.hu

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint, pénteken csökken a felhőzet, ezzel együtt átmenetileg a csapadékhajlam is, a nyugati, északnyugati határ kivételével több órára kisüt a nap. Csak kevés helyen élénkül meg a szél, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet, sőt viharossá is fokozódhat a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken továbbra is tág határok, 22 és 37 fok között alakul. Északnyugatról délkelet felé haladva várhatók a magasabb értékek.