Várható időjárás szerda éjfélig

Szerdán is általában sok napsütésre számíthatunk, de már erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés. Elszórtan - legnagyobb eséllyel és számban az Alpokalja térségében és északkeleten - várható zápor, zivatar. Utóbbi területen heves zivatarok is kialakulhatnak! A légmozgás szerdán már megélénkülhet az északnyugatira forduló szél, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 20 fok körül várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 29 és 36 fok között alakul