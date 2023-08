Hétfőn még késő délutánig kitart a túlnyomóan napos, fátyolfelhős, száraz idő, ezt követően azonban a Dunántúlon és a középső országrészben egyre nagyobb területen erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak, sőt néhol heves zivatar sem kizárt. Általában a déli, de a Dunántúlon a reggeli órákban az északias szelet is kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 32 és 39 fok között alakul, de a Dunántúl nyugati felében pár fokkal hűvösebb lesz az idő.

Kedden fátyolfelhők és az erőteljesebb gomolyfelhő-képződés mellett általában több órára kisüthet a nap. Több helyen várható eső, zápor, zivatar. A déli szél helyenként megerősödik, zivatarban viharossá fokozódhat. A minimum 15 és 23, a csúcshőmérséklet 24 és 37 fok között alakul, a tartósabban csapadékos tájakon lesz a hűvösebb, a Tiszántúlon mérhetik a magasabb értékeket.

Szerdán a fátyolfelhők és az erőteljesebb gomolyfelhő-képződés mellett általában többórás napsütésre lehet számítani. Több helyen előfordulhat záporeső, zivatar. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős, zivatarban viharos lökések kísérik. A hajnali 11-19 fokról délutánra 22 és 31 fok közé emelkedik a hőmérséklet, délkeleten lesz a melegebb idő.

Csütörtökön erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható, majd a délutáni, esti órákban már kevesebb gomolyfelhőre lehet számítani, nyugat felől egyre hosszabb időre kisüt a nap. Szórványosan kialakulhat záporeső, zivatar, a nap során egyre inkább keleten. Az északnyugati szél időnként megélénkül, zivatarban megerősödik. Hajnalban 9-17, délután 22-28 fok valószínű.

Pénteken napos idő várható gomoly-, illetve fátyolfelhőkkel, de egy-egy zápor, zivatar nem kizárt. Néhol megélénkül az északi szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9-16 fok között alakul, a csúcsérték 24-29 fok között valószínű.

Szombaton napos időre lehet számítani gomoly- és fátyolfelhőkkel, csapadék nem valószínű. A légmozgás jobbára mérsékelt lesz, a hajnali 10-17 fokról 25 és 30 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Vasárnap napos időre van kilátás gomoly- és fátyolfelhőkkel, de egy-egy zápor, zivatar nem kizárt. A légmozgás mérsékelt marad, a minimum-hőmérséklet 11 és 19, a maximum 26 és 31 fok között alakul.

Hőség - Megdőlt a napi és a szezonrekord is vasárnap

Az előzetes adatok alapján megdőlt az idei szezonrekord és a napi melegrekord is vasárnap, Dévaványán 39,5 Celsius-fok volt - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán.

Azt írták, az előzetes adatok szerint vasárnap 17 órakor a Békés vármegyei Dévaványán 39,5 fokot regisztráltak. A második legmelegebbet a Bács-Kiskun vármegyei Kiskunmajsán mérték, 39,1 fokot, Derekegyházon (Csongrád-Csanád), Tiszaalpáron (Bács-Kiskun) és Kelebián (Bács-Kiskun) 39,0 fokot rögzítettek. Hozzátették: az augusztus 27-ére vonatkozó eddigi rekord 39,3 Celsius-fok volt, ezt 1950-ben Csongrádon mérték. Közölték azt is: az idei szezonrekord eddig 39,1 fok volt, amit július 17-én mértek Hódmezővásárhelyen.