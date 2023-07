Várható időjárás az ország területén péntek éjfélig:

Gomolyfelhők zavarják a napsütést, és főleg a Dunától keletre elszórtan zápor, zivatar is előfordul - írta előrejelzésében a koponyeg.hu.

Pénteken a nap első felében még lehetnek felhősebb körzetek néhol záporesővel, majd délutánra már napos idő valószínű kevés felhővel, és a csapadék is megszűnik. Az északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Zivatarok mentén is lehetnek átmenetileg erős széllökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 30 fok között várható.