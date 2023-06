Jégeső sem kizárt

Pénteken legalább több órára mindenütt kisüt a nap, de egyre intenzívebbé válik a gomolyfelhő-képződés. Egy érkező hidegfront előterében főként a Dunától keletre már kialakulhatnak záporok, zivatarok, de várhatóan inkább az esti óráktól kell számítani egyre nagyobb területen zivatarokra. Nagy az esélye a nagyobb méretű károkozó jéggel és szélrohamokkal kísért heves zivataroknak is. A déli, délkeleti szél északnyugatira fordul, és a Dunántúlon erős, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 31 és 36 Celsius-fok között valószínű.

Marad a 30 fok

Szombaton több órára kisüt a nap, általában kissé vagy közepesen felhős idő várható, de emellett időszakosan több felhő is lehet az égen. Keleten erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés, és itt zápor, zivatar is kialakulhat, majd estére csökken a csapadékhajlam. Főként a Dunántúlon és a Zemplén térségében lesz erős az északi, északnyugati szél, emellett zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet hajnalban 16-21, délután 25 és 31 fok között alakul.

Vasárnap gomolyfelhős, napos idő várható, és csak elvétve alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb hőmérséklet 11-18, a csúcsérték 26 és 31 fok között valószínű.