Várható időjárás kedd éjfélig

Kedden közepesen vagy erősen felhős lesz általában az ég, emellett rövidebb-hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Az ország északkeleti negyedén több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, délnyugaton, délen pedig többfelé valószínű eső, zápor, illetve ott egy-egy beágyazott zivatar is lehet. Másutt csak néhol van esély futó záporra. Hajnaltól előbb a Dunántúl északnyugati részein, majd napközben már nagy területen megerősödik az északnyugatira forduló szél, amely napközben helyenként viharossá is fokozódik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között valószínű, de a szeles északnyugati tájakon ennél enyhébb idő lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 23 és 31 fok között alakul, az Alföld délkeleti részein lesz a legmelegebb.