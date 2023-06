A bejegyzés szerint kedden szinte országszerte előfordultak záporok, zivatarok, illetve eső is. Hozzátették: júniusban 60-80 milliméter eső esik átlagosan, de most a sorozatban érkező csapadékgócokból több mérőállomáson is a havi csapadékmennyiséget elérő, vagy azt meghaladó mennyiséget mértek, esetenként 1-2 óra alatt.