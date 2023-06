Hétfőn napos idő várható általában kevés gomoly- és fátyolfelhővel. Az ország döntő részén nem lesz csapadék, de a délkeleti határ közelében és az Alpokalján nem lehet kizárni egy-egy záport, esetleg zivatart. Az északkeleti, északi szél több helyen megélénkül, északkeleten olykor megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.

Kedden is napos időre lehet számítani, többnyire kevés gomolyfelhő valószínű, ezekből pedig érdemi csapadék az ország döntő részén nem várható, legfeljebb a keleti vidékeken fordulhat elő egy-egy rövid zápor. Az északkeleti, északi szelet élénk, néhol erős lökések is kísérik. A minimum-hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, ám az északi völgyek szélvédettebb részein ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A maximum 20 és 25 fok között várható.

Szerdán gomolyfelhős, napos idő várható, számottevő csapadék nem valószínű, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalra többnyire 9-14 fok közé hűl le a levegő, azonban az északi völgyekben ennél több fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek. A csúcsérték 22-27 fok között alakul.

Csütörtökön a gomolyfelhő-képződés mellett északnyugat felé haladva lehet több napsütés, délkelet felől ugyanis az összefüggő felhőzet is egyre több helyen kezd növekedni, és néhol zápor, zivatar már lehet. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 9-16 fokról délutánra 23 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Pénteken nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, némi napsütés inkább csak kevés helyen lehet. A csapadék kialakulási esélye növekszik, már több helyen is lehet eső, zápor, zivatar. Többfelé lehet élénk, erős az északi, északnyugati szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12-18 között alakul. A maximum-hőmérséklet jobbára 22 és 27 fok között valószínű, ám a tartósabban csapadékos tájakon ennél hűvösebb is lehet.

Szombaton döntően erősen felhős vagy borult idő valószínű, inkább csak kevés helyen szakadozhat fel hosszabb időre a felhőzet és süthet ki a nap. Többfelé várható eső, zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szelet nagyobb területen kísérhetik élénk, erős lökések. A leghűvösebb órákban 14-19 fok lehet, a hőmérséklet csúcsértéke többnyire 22 és 27 fok között valószínű, de a tartósabban csapadékos vidékeken ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak.

Vasárnap is jellemzően felhős időre van kilátás, több helyen lehet eső, zápor, zivatar. Élénk, néhol erős lehet az északias szél. Hajnalban 14-19, délután 21-28 fok valószínű.