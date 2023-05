Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig

Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de estig csak a Dunántúlon alakulhat ki eső, zápor. A délkeleti szél megerősödik - írta előrejelzésében a koponyeg.hu.

Szerdán a délelőtti órákban északkeleten még előfordulhat kisebb zápor, majd itt is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, másutt pedig képződnek a gomolyok, miközben délnyugat felől fátyolfelhők érkeznek. A keleti, szerdán a délkeleti szél továbbra is nagy területen élénk lesz, szerdán a Szeged-Győr tengely mentén meg is erősödhet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 16 és 21 fok között várható.