Az ország északkeleti felén többórás napsütésre, míg délnyugaton gyakran erősen felhős égre számíthatunk. Utóbbi tájakon még eső, zápor is kialakulhat - írta előrejelzésében a koponyeg.hu.

Hétfőn gomolyfelhős, napos idő valószínű. Vasárnap több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, éjszaka számosságuk csökken és hétfőn délelőtt a délnyugati részeken is megszűnik a csapadék. Az egyre nagyobb területen északira, északkeletire forduló szél megélénkül, hétfőn a keleti országrészben megerősödik, a Zemplénben és a Bodrogközben viharos lökések is lehetnek. Zivatarok környezetében is viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 14 és 20 fok között alakul.