Várható időjárás szerda éjfélig

Szerdán délelőtt fátyol-, délután gomolyfelhők zavarják a napsütést. Nem lesz csapadék. Az északi szél élénk, északnyugaton és északkeleten még erős lesz - írta előrejelzésében a koponyeg.hu.

Az Alföldön és környékén szerdán is erősen felhős vagy borult lesz az ég, a nyugati és északi tájakon ugyanakkor a fátyol- és gomolyfelhők mellett több órára is kisüthet a nap. Szerdán napközben nem lesz csapadék. Az északi, északkeleti szelet kedden nagy területen kísérik erős, a Nyugat-Dunántúlon és keleten viharos széllökések is.

Maximum 10 fok

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően -5 és +1 fok között alakul, de a szélvédett északi völgyekben ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 5 és 10 fok között valószínű.