"A front érkeztét viszont káprázatos, de egyben félelmetes meteorológiai jelenség: virgás záporok is kísérték, amely az idő előrehaladtával rövid időre be is dörrentek. A `virga´ egy olyan jelenség, amely a záporok, zivatarok kísérői. `Virgáról´ még akkor is beszélünk, amikor ezek nem érik el a földfelszínt.

Ezt a szemet kápráztató jelenséget egyébként az idő előrehaladtával a lenyugvó nap utolsó sugarai alaposan megszíneztek, amely még varázslatosabbá tette az egész látványt.

A jelenséget egyébként Hédervár-Lipót között sikerült lencsevégre kapnom, amelyet bizony az erős, viharos hideg szél is befolyásolt, így nem volt könnyű dolgom a fotózás terén.

Az ilyen típusú meteorológiai jelenséget mindenkinek látnia kell, hiszen van benne azért egy kis olyan hatás is ami félelmet kelthet, de a látvány mindenért kárpótol bennünket" - írta Deák István.

Olvasónk remek felvételeket is küldött. Íme!