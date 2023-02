Hazánkban a Magyar Agrárgazdasági Kamara működteti 2018 óta a jégkármérséklő rendszert. A hálózat évente több tízmilliárd forinttal képes csökkenteni az időjárás okozta veszteségeket. Az országban 767 manuális talajgenerátor áll szolgálatban, közülük az egyik Csorna-Földszigeten, Brányiék kertjében. Működéséért Brányi Sándor felelős. A földszigeti nyugdíjast a vármegye legjobb generátorkezelőjének választották. Dunaharasztin Nagy István agrárminisztertől és Győrffy Balázstól, az agrárkamara elnökétől vette át az érte járó oklevelet.

Brányi Sándor - Fotó: Cs.K.A.

– Állandó készültséget jelent a munkánk, hiszen bármikor jöhet a jelzés a jégveszélyről – beszélt feladatairól a Kisalföldnek. – Telefonon kapok riasztást az indítás időpontjáról. Előfordul, hogy hetente többször is be kell üzemelni a generátort, de olyan is akad, hogy egész héten nyugalom van. Amikor éles a helyzet, a kertben összeszerelem a berendezést, és meggyújtom. Amikor lefújják a riasztást, a helyére rakom.

A talajgenerátorok ezüst-jodid-tartalmú hatóanyagot égetnek el, ami a felhőkbe jut, ott csökkentve a kialakuló jégszemcsék méretét. A jégesők előfordulása nem zárható ki teljesen, azt viszont garantálni lehet, hogy a szemcsék mérete kisebb lesz annál, mint amelyek a rendszer használata nélkül hullanának. Működését szakmailag az Országos Meteo­rológiai Szolgálat támogatja. A generátorokat 2022-ben az április-júniusi időszakban jellemzően főleg a Dunántúlon kellett bekapcsolni a heves zivatarok miatt. Szeptemberben a megszokottnál jóval nagyobb mennyiségű csapadék hullott az országban, akkor 14 napon működtek a generátorok, összesen 35 ezer órát.

Brányi Sándor az elismeréssel. A képen: Derdák Gábor, a NAK vármegyei alelnöke, Győrffy Balázs kamarai elnök, Nagy István miniszter. Fotó: NAK

A rendszerrel kapcsolatban főként az aszályos nyáron felvetődött, hogy nemcsak a jeget hozó, hanem a „tiszta esőt ­szállító” felhőket is „elkergeti”. A szakemberek ezt az álláspontot cáfolták. Brányi Sándor is hisz az általa működtetett berendezésben. „Hallottam én is a kételkedő véleményeket, de szerintem nincs alapjuk. A rendszert szakemberek építették ki és felügyelik, megbízhatóan működik” – jegyezte meg. A legjobb kezelőnek járó díjról elmondta: nem számított rá, de jólesett neki, hogy elismerik munkáját, amit lelkiismeretesen igyekszik elvégezni.