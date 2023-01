Várható időjárás péntek éjfélig

Délelőtt nagyrészt napos, gyengén felhős idő lesz, majd délután nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Kisebb eső, zápor csak néhol fordul elő. Eleinte az északnyugati, majd a délnyugati szél élénkül meg - írta a koponyeg.hu.

Hajnalra délnyugaton és az északkeleti völgyekben párásság, foltokban köd is képződhet. Napközben elszórtan várható - akár jégdarával kísért - záporeső, majd estétől csökken a csapadék esélye. Pénteken az ország nagy részén többórás napsütésben lesz részünk, inkább csak átmeneti jelleggel növekedhet meg jobban a felhőzet. Az ország nagy részén nem várható csapadék, de napközben néhol szemerkélő eső nem zárható ki, estefelé pedig északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor

Pénteken már többnyire mérsékelt szélre számíthatunk.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +7 fok között alakul, a szélcsendes északkeleten és délnyugaton mérhetjük az alacsonyabb értékeket. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken többnyire 7 és 12 fok között várható, de északkeleten néhol egy-két fokkal hűvösebb maradhat az idő.

Várható időjárás a hétvégén - Folytatódik az enyhe idő

Szombaton gyengén és erősen felhős területek egyaránt előfordulnak, utóbbi délnyugaton kisebb, északkeleten nagyobb területeket érintően, másutt több-kevesebb napsütés is várható. Ködfoltok is lehetnek. Helyenként előfordulhat szitálás, a nap első felében az északkeleti országrészben gyenge eső is. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul.

Vasárnap napközben a köd zsugorodik, a réteg- és a változó vastagságú magasabb szintű felhőzet mellett hosszabb napsütés a déli, délnyugati országrészben valószínű. Számottevő mennyiségű csapadék nem várható, de előfordulhat szitálás, a nap második felében északon, északkeleten gyenge eső is. A déli, délkeleti szél sokfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 5, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között alakul, de északkeleten 4, 6, délnyugaton 13, 14 fokot is mérhetnek.