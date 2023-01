Hétfőn elsősorban az északkeleti, északi tájakon maradhat tartósan borult, párás, ködös az idő, másutt fátyolfelhők mellett sok napsütés valószínű. Érdemi csapadék nem várható, legfeljebb a borult részeken fordulhat elő szitálás, esetleg gyenge eső. A déli, délnyugati szél főként a Dunántúlon élénkül meg, ott a déli részeken olykor erős lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok között alakul: általában 12 és 17 fok közötti értékek várhatóak, azonban a délnyugati határvidéken pár fokkal melegebbet, a tartósan borult északi, északkeleti tájakon viszont jóval hidegebbet, 5 és 11 közötti értékeket lehet majd mérni.

Kedden reggelig terjeszkedik a köd, illetve a rétegfelhőzet, majd nappal zsugorodik, miközben északnyugatról délkelet felé egy front vastagabb felhőzónája is átvonul. A borult, párás részeken szitálhat, emellett a front felhőzetéből néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat. A délnyugati, majd a nyugati, északnyugati szél többfelé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 8 és 13 fok között valószínű, a borult, szélvédett részeken hidegebb, délnyugaton enyhébb idő is lehet.

Szerdán a vastag frontfelhőzet dél felé elhagyja az országot. Napközben rétegfelhős és napos területek is lehetnek, majd késő délutántól egy melegfront vastagodó felhőzete húzódhat ránk északnyugat felől. Estig legfeljebb szitálás fordulhat elő, éjjel szórványosan elered az eső. Az északnyugati, majd délnyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 7 és 12 fok között alakul, a borult, szélvédett részeken hidegebb, délnyugaton enyhébb idő is lehet.

Csütörtökön reggelig jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég. Napközben egyre nagyobb területen vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. Szórványosan előfordulhat eső, zápor. A délnyugati, nyugati, majd északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 7, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 9 és 15 fok között valószínű.

Pénteken jobbára közepesen vagy erősen felhős időre van kilátás. Helyenként előfordulhat szitálás, gyenge eső. A nyugati, délnyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között várható, a szélvédett északkeleti tájakon -6, mínusz 2 fokot is mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 13, északkeleten 3 és 7 fok között alakul.

Szombaton egyre több helyen felszakadozhat a felhőzet. Reggelig több helyen előfordulhat eső, zápor, de napközben számottevő csapadék nem valószínű. Sokfelé megerősödik a nyugati, északnyugati szél, helyenként viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 11 fok között várható.

Vasárnap nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Szórványosan valószínű csapadék, amelynek halmazállapota vegyes lehet. A délkeleti, majd nyugati, északnyugati szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 8 és plusz 2, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 9 fok között várható.