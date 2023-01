Várható időjárás hétfő éjfélig

Az ország délnyugati felén a borult égből többfelé várható eső. Az ország északkeleti tájain ezzel szemben változóan felhős, napos időre számíthatunk, csapadék nélkül. Az északkeleti szél megélénkül - írta előrejelzésében a koponyeg.hu.

Hétfőn is a Dunántúlon általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg keletre gyengén felhős vagy derült ég várható, hétfőn pedig inkább szűrt napsütés lesz a jellemző. Hétfő hajnalban újból elered az eső a Dél-Dunántúlon, amely napközben kiterjed a Dél-Alföld és az Alpokalja térségére is. Az északi, északkeleti szél hétfőn már erős lökések is lehetnek az északkeleti, keleti megyékben is.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4, +3 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn a Dunától keletre általában 7 és 12, a Dunántúlon 3, 6 fok között valószínű.