Ha az elmúlt évek adatait nézzük, akkor láthatjuk, hogy 1950 óta többször mértek szokatlanul meleg időjárást megyénkben. 1981-ben például 13 fok volt, és sokan emlékezhetnek rá, tavaly is megdőlt a napi maximum-hőmérséklet. A leghidegebb szilveszteri nap már több mint 25 éve volt: 1996-ban mindössze mínusz 8 fokot jegyeztek fel.

– Enyhe időnk lesz megint, ami a tartós déli, délnyugati áramlásnak köszönhető. Nagy-Britannia felett több középpontú ciklonrendszer található, aminek az előoldalán helyezkedünk el, a délnyugati áramlás pedig folyamatosan szállítja felénk a jóval melegebb levegőt. Szilveszterkor és újév napján mérhetjük a legmelegebb hőmérsékletet – fogalmazott lapunknak Berecz Péter amatőr meteorológus.

Sok helyen a növények sem alusszák téli álmukat és előbújtak a földből. Fotóillusztráció: MW-archívum

Fotós: © Unger Tamás

Hozzátette: újév napja után is jó idő várható, a napi maximum-hőmérséklet január első napjaiban 8–10 fok között mozog majd. Az éjszakáink is enyhék lesznek, de az egyelőre nem látszik, hogy mikor köszönthet be hozzánk az igazi téli időjárás. A meteorológus szerint december végén a maximum-hőmérsékletnek átlagosan körülbelül plusz három foknak kellene lennie. A korábbi adatokat vizsgálva nagy különbségeket tapasztalhatunk, 2010-ben például mínusz négy fok volt az év utolsó napján, míg a rá következő évben plusz nyolc.

– A tartós meleg nem meglepő, nem alakul ki egy olyan blokkoló hatás Nyugat-Európa felett, ami el tudná hozni az igazi téli, hideg, sarki levegőt. Január harmadikától visszaesik a hőmérséklet, de ha a hosszabb előrejelzést nézzük, abból láthatjuk, hogy továbbra is átlag felett lesz a napi maximum-hőmérséklet – fejtette ki a meteorológus.

A hideg téli időjárás egyelőre távolabb van, számottevő csapadékmennyiség sem lesz január első napjaiban. A hónap második felében van esély arra, hogy visszatérjen a hideg, ekkor várható legkorábban hó a Kisalföldön.