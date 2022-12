7.05 - Sopron környékén a legerősebb a szél a met.hu reggeli tréképe szerint

Széltérkép

6.55 - Viharos szél a megyében - Várható időjárás vasárnap éjfélig

A csapadékzóna vasárnap dél körül kelet felé távozik, majd délután az északkeleti harmadban hózáporok alakulnak ki.

Az északi, északnyugati szél élénk, éjszakától többfelé erős, vasárnap az Észak-Dunántúlon gyakran viharos lesz.

A legalacsonyabb éjszakai és a legmagasabb nappali hőmérséklet egyaránt -1 és +5 fok között alakul, a déli óráktól már csökken a hőmérséklet.

Korábban - A szombat óta megváltozott időjárási helyzet miatt megnőtt a tűzoltói beavatkozások száma hazánkban - közölte a katasztrófavédelem vasárnap reggel.

Vasárnap reggel hat órakor közel húsz helyre várták a tűzoltók segítségét országszerte a szeles időjárás miatt útra dőlt fák eltávolítása, vagy éppen a nagy mennyiségben lehullott csapadék okozta károk miatt.

A Zala megyei Inke település végén, a 61-es főút 169-es kilométerszelvényénél fa dőlt az útra, amely félpályán elzárja a közlekedést. Baranya megyében is hasonló a helyzet; Pécsett, a Magyarürögi út elején, illetve Villánykövesden, a Villányi út mentén szintén az útra kidőlt fák akadályozzák a továbbhaladást. Pest megyében Pilisvörösvárra, a Bécsi útra, valamint Versegre, a Kökényesi utcához várják kidőlt fák miatt a tűzoltók segítségét. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Bodrogolasziban a 37-es főúton dőlt egy fa egy gépkocsira, amelynek kitört a szélvédője az eset miatt. Hajdú-Bihar megyében a csapadék okozott károkat. A hajdúböszörményi Kolozsvár utcában megtelt vízzel az árok, szivattyúval távolítják el a városi hivatásos tűzoltók a vízmennyiséget. Debrecenben, a Lőtér utcában egy lakóház pincéjében másfél méter magasan áll a víz, a tűzoltók segítségét kérték eltávolításához.

Az egységek folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán, amint befejezték a munkálatokat, indulnak a következő helyszínre - olvasható a katasztrófavédelem közleményében.

A meteorológiai szolgálat riasztása

Szél - met.hu

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére vasárnap éjfélig

Az intenzív eső fokozatosan kelet, északkelete felé visszaszorul. Ott a reggeli, délelőtti órákban még további 10-15 mm eshet.

Északkeleten, az Észak-Alföldön reggel már több helyen is havazásba válthat a csapadékforma. Lepel-6 cm, Borsod északi részén, illetve a hegyekben ugyanakkor 8-10 cm-t meghaladó hó is hullhat. A reggeli órákban a Zemplén térségében a kezdeti esetleges intenzív ónos esőt mindenhol havazás váltja fel. A hegyekben az addig lerakódó jég a viharos északkeleti széllel együtt ugyanakkor fakidőlésekhez vezethet. Az Alföld középső és keleti részén, illetve az Északi-középhegységben napközben és este is számítani lehet gyengébb intenzitású havazásra, hózáporokra, melyekből főként az esti óráktól várható, hogy helyenként több cm hó is megmarad.

Sárga riasztás

A Dunántúlon, illetve északkeleten (Észak-Alföld, Zemplén) a legerősebb széllökések meghaladhatják a 70-75 km/h-t, majd a déli óráktól fokozatosan veszít erejéből a szél. A Dunántúli-középhegységben, illetve Borsod-Zemplén térségében a szél hordhatja a havat.