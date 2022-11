Várható időjárás hétfő éjfélig

Reggelre sokfelé képződik köd, mely a déli órákra nagyrészt feloszlik, és változóan rétegfelhős idő várható, kevés napsütéssel. Nem lesz csapadék. A délies szél mérsékelt marad - írta a kopnyeg.hu.

Éjszaka már nagy területen képződött rétegfelhőzet vagy köd, illetve helyenként zúzmarás köd is. Szitálás, ónos szitálás is előfordulhat, hajnalban északnyugaton pedig gyenge eső is lehet.

Hétfőn napközben általában közepesen vagy erősen felhős idő valószínű rövidebb-hosszabb napos időszakokkal. A felhőzet érdemi csökkenésére nyugat felől lehet számítani délutántól, de hétfő estétől ismét köd és rétegfelhőzet képződik. Számottevő csapadék nem várható. Jobbára mérsékelt marad a szél.

A legalacsonyabb hőmérséklet általában -3 és +2 fok között várható, de a kevésbé felhős, hidegre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb értékek is valószínűek. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 4 és 10 fok között valószínű.