Szombat reggelre foltokban köd képződik, mely a délelőtt folyamán feloszlik. Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és késő estétől már záporesők is kialakulnak. Estétől az északnyugatira forduló szél megélénkül - közölte előrejelzésében a koponyeg.hu.

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig:

Péntek délután és szombaton is fátyolfelhős égre számíthatunk, és éjszaka is ezek a magasszintű felhők lesznek felettünk. Hajnalban pára- és ködfoltok is képződhetnek. Csapadék nem várható.

Péntek délután a délkeleti, keleti szelet néhol élénk lökések kísérhetik az ország északi felén. Szombaton késő este a déliről északnyugatira forduló szél megélénkül, olykor meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul, az alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos területeken mérhetjük.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 20 és 24 fok között alakul.