Operatív törzset állítottak fel Győrben

Elmarad az utcabál Sopronban

Egyeztetve az Országos Meteorológiai Szolgálattal és a Katasztrófavédelemmel felelősen, úgy döntöttünk, hogy a bizonytalan időjárási előrejelzés miatt, a ma estére (2022. augusztus 19.) tervezett Erzsébet-kerti retró utcabált mindannyiunk biztonsága érdekében elhalasztjuk. Ha nem is ér ide az eső, a szél miatt kockázatos a tartózkodás a fák alatt. A sok üzenetből és érdeklődésből azt látjuk, hogy rengetegen várják a mai programot, ezért keresünk egy új időpontot és bepótoljuk

- közölték a szervezők.

Nagy esőre figyelmeztet a Pannon-Víz Zrt.

Meteorológiai előrejelzés szerint a hétvégén várhatóan péntek éjszakától vasárnap estig rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullhat Győr térségében. A Pannon-Víz Zrt. a lehetőségekhez képest felkészült a helyzet kezelésére, de egy bizonyos mennyiség felett a rendszer teherbíró képessége már nem bírja el a megnövekedett terhelést! Amennyiben a városban dugulást tapasztal, hívja Diszpécserszolgálatunkat a 96/522-601-as vezetékes vagy a 06-80-20-40-86 ingyenes zöld számon

- tették közzé.

Zivatarok is befolyásolhatják az ünnepi programokat

Zivatarok is befolyásolhatják az augusztus 20-ai ünnepi programokat - közölte pénteken az MTI-vel az Országos Meteorológiai Szolgálat, amely azt kéri: aki kilátogatna a rendezvényekre, kövesse nyomon az időjárás alakulását, a veszélyjelzéseket.

Kifejtették: Magyarországot ezekben eléri egy hidegfront, továbbá egy ennek délebbi szakaszán kialakuló önálló légörvény.

Emiatt szombaton erősen felhős, illetve borult lesz az ég, némi szűrt napsütés az ország északkeleti megyéiben lehet. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén többfelé, több hullámban várható zápor, zivatar, néhol tartós eső. Az északkeleti megyékben kisebb a csapadék esélye, ott csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. A zivatarokat elsősorban felhőszakadás (általában 30-50 milliméter, néhol annál is több eső), helyenként viharos szél és jégeső kísérheti. Az északi, északnyugati szelet élénk, a Nyugat-Dunántúlon erős széllökések kísérik.

A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 Celsius-fok között alakul. Szombaton délután az ország legnagyobb részén 25 és 31 fok várható, a tartósan csapadékos helyeken ennél kissé hűvösebb lehet, míg az északkeleti megyékben még 32-36 fokig melegszik fel a levegő.

A főváros térségében is erősen felhős lesz az ég szombaton. A nap folyamán bármikor, akár több alkalommal is előfordulhatnak záporok, zivatarok. Ezek a tűzijáték tervezett időpontját is érinthetik - írták. A zivatarokat elsősorban felhőszakadás kísérheti. Időnként megélénkül az északnyugati szél.

Budapesten hajnalban 20, délután 27 fok körül alakul a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat felhívta a figyelmet arra, hogy a veszélyelzések elérhetők a www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/ linken, ajánlják továbbá a METEORA nevű alkalmazást is.