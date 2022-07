Hétfőn napközben egy közeledő hidegfronthoz kapcsolódóan a Kisalföldön és az Alpokalján nyugat felől néhány zivatar kialakulhat. A front érkezésévél a késő esti, éjféli óráktól legnagyobb valószínűséggel a Dunántúlon, kisebb eséllyel az Északi-középhegységben is már nagyobb területen és nagyobb számban van esély zivatarok előfordulására. A legerősebb cellákat viharos (60-70 km/h) széllökés, illetve jégeső (~1-2 cm átmérő) kísérheti - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Várjuk Olvasóink felvételeit, videóit a viharról: [email protected]

Kedden napközben is instabil marad a légkör, a Dunántúl mellett ekkor már az Északi-középhegységben, majd délután, este az Alföldön is kialakulhatnak zivatarok. A legintenzívebb cellákat felhőszakadás (rövid idő alatt >25-35 mm csapadék, főként a Dunántúlon), jégeső (~1-3 cm átmérő) és viharos (60-80 km/h, az Alföldön esetleg ~90 km/h) széllökés is kísérheti. A légkör várhatóan késő este is aktív maradhat.

Hétfőn az ország nagyobb részén 26-29 fok körüli napi középhőmérséklet várható. Kedden már nagyobb területen mérséklődik a hőség, de az Alföld déli, délkeleti területein 27-29 fok körül maradhat a napi középhőmérséklet.