Százméterenként egy fokkal csökken a hőmérő higanyszála

„Jelen állás szerint pénteken tetőzhet a meleg. A hét utolsó munkanapján Győr-Moson-Sopron megyében 33–35 Celsius-fok közötti értékeket mérünk majd” – kezdte Vaskó András. Az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa hozzátette: szombaton valamelyest enyhül a hőség.

„Kánikula idején a bakonyi és a vértesi erdőkben, kirándulóhelyeken akár 5–6 fokkal alacsonyabb a hőmérséklet, mint a településeken. Százméterenként egy fokkal csökken a hőmérő higanyszála, vagyis 500–600 méteres magaslaton már jóval kevésbé viseli meg az ember szervezetét a meleg. Az árnyékot adó nagy fák alatt a hőérzetünk az említett 5–6 foknál is jobb lehet” – tudtuk meg Vaskó Andrástól.

„Menekülés” a természetbe

„Messze a lakott területektől, a zárt erdők, patakvölgyek üdítően hűvösek a kánikula idején” – mondta Csuka István. A Győri Vasutas Természetjáró Egyesület elnöke szerint arra érdemes figyelni, hogy ha a természetbe „menekülünk” a hőség elől, akkor nagy szint- emelkedéseket ne tervezzünk be a forró napokban.

„A Cuha-völgyben ilyentájt általában kevés a víz, a patak medre azonban nedves marad, ezért itt hűvösebbnek érezzük a levegőt. Bakonybél környékén is érdemes barangolni az erdőkben, akár a helyi Gyilkos-tóig. A Kőris- és Kab-hegy környékén szintén sok, fákkal védett ösvény akad, mint ahogy Véneknél, Gönyűnél az Öreg-Duna melletti vízpart is frissíti az embert. Akik a Balatonnál nyaralnak, ők is találnak túrautakat pár kilométerre a parttól, különösen Balatongyörök és Vonyarcvashegy környékén. Rövid gyaloglás után még a fürdés is jobban esik a melegben” – búcsúzott Csuka István.