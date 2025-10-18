október 18., szombat

Talány

1 órája

Furcsa felvétel jelent meg a győri állatkerttel kapcsolatban – videó

Címkék#Suzy#Dr Andréka György#győri állatkert

„Tegnap este még megvoltak, most meg már senki." A mondat a legismertebb közösségi oldalra feltöltött Reels-videóban hangzik el dr. Andréka Györgytől, a Xantus János Állatkert igazgatójától. Az állateltűnésre utaló felvételből az is kiderül, furcsa események sorozata történik Győrben.

Kisalföld.hu

Ha már szökésről van szó, az évszázad állateltűnése is épp a Xantus János Állatkerthez fűződik. A győriek emlékezetébe belevésődött az eset, amikor 2004-ben Suzy, a kétujjú lajhár úgy döntött, elhagyja a békés kifutót és a "vadont" választja. Az állatot természetesen megtalálták.

Xantus János Állatkert
Dr. Andréka György, a Xantus János Állatkert igazgatója. Fotó: Tóth Zoltán

A győri történet nem egyedi és a keleti országrészben épp hasonló problémával küzdenek, bár ott egy jóval fürgébb fajtát keresnek. A szoljon.hu számolt be arról, hogy nyoma veszett a jászberényi állatkert két dél-afrikai sülének. Az egyik példányt megtalálták, a másikat pedig a lakosság segítségével keresik - egyébként részben sikeresen, ugyanis a lábnyomát már azonosították az október 7-én meglépett sülnek.

A Xantus János Állatkertben más történhetett

A győri állatkert igazgatója nemzetközileg is elismert szakember. Dr. Andréka György épp egy interjút adott, amikor a beszélgetést félbeszakította egy telefonhívás. 

A vezető magyarázattal nem szolgált, de a következő képkockákból kiderül: szokatlan események történnek a kisalföldi vármegyeszékhelyen:

 

