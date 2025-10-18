Furcsa felvétel jelent meg a győri állatkerttel kapcsolatban – videó

Ha már szökésről van szó, az évszázad állateltűnése is épp a Xantus János Állatkerthez fűződik. A győriek emlékezetébe belevésődött az eset, amikor 2004-ben Suzy, a kétujjú lajhár úgy döntött, elhagyja a békés kifutót és a "vadont" választja. Az állatot természetesen megtalálták.

Dr. Andréka György, a Xantus János Állatkert igazgatója. Fotó: Tóth Zoltán

A győri történet nem egyedi és a keleti országrészben épp hasonló problémával küzdenek, bár ott egy jóval fürgébb fajtát keresnek. A szoljon.hu számolt be arról, hogy nyoma veszett a jászberényi állatkert két dél-afrikai sülének. Az egyik példányt megtalálták, a másikat pedig a lakosság segítségével keresik - egyébként részben sikeresen, ugyanis a lábnyomát már azonosították az október 7-én meglépett sülnek.

A Xantus János Állatkertben más történhetett

A győri állatkert igazgatója nemzetközileg is elismert szakember. Dr. Andréka György épp egy interjút adott, amikor a beszélgetést félbeszakította egy telefonhívás.

A vezető magyarázattal nem szolgált, de a következő képkockákból kiderül: szokatlan események történnek a kisalföldi vármegyeszékhelyen: