A bejelentést Sárkány Péter, a cég igazgatósági tanácsának elnöke tudomásul vette, Prédl Antalnak nyugdíjas éveihez pedig jó egészséget kívánt.

A vállalat Prédl Antal szakértelmére a továbbiakban is igényt tart, nyugdíjba vonulását követően a Győr-Szol igazgatósági tagja marad.

Prédl Antal 2021 októbere óta irányította a számos feladatkörrel bíró társaságot, munkáját mindig a szakmaiság, az alaposság, a felelősségteljes gazdálkodás jellemezte. A legnehezebb időkben – így a koronavírus járvány idején, valamint a hazánkat is érintő gazdasági válság kihívásai közepette – is stabil alapokkal garantálta a vállalat működését. Prédl Antal lokálpatriótaként elkötelezett tevékenysége, a város fejlődése mellett nagy hangsúlyt fektetett saját kollégáira, mindig is fontosnak tartotta a dolgozók elismerését, jutalmazását.