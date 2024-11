Elhullot lovak, kutyák, elégetett tetemek

- Az állatok közül sokat többcentis ürülékrétegen tartottak, csontsoványra fogyva, éhezve. Sajnos több tetemet is találtunk: két lóét, valamint több felnőtt kutya és kölyök tetemét, de sajnos égetett tetemmel is találkoztunk. Szívszorító volt látni, hogy az életben maradt állatok között vemhes szukák és újszülött kölykök is voltak, akiket azonnal elláttunk. A helyszínen néhány kacsát is találtunk, de a legaggasztóbbak a kutyák körülményei voltak. A nagy része félt tőlünk, ami arra utal, hogy életük során alig tapasztaltak emberi érintést vagy törődést. Ez a félelem jellemző volt, Csöngén is, ahol szintén a héten jártunk, de ott még rosszabb állapotokat találtunk.

Ugyanerről a félelemről számolt be a vaol.hu-nak a Diósgyőri Szurkolók Az Állatokért nevű szervezet is, akikhez a csöngei horrortanya mentőakciójában vettek részt. A lap beszámolója szerint Csöngéről három kutya került hozzájuk, az emberi közelséget és érintést nem ismerik, bizalmatlanok, rettegnek.