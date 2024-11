- A tanulók nemcsak diáktársaiknak és szüleiknek mutathatják be, hogy a saját szakmájukban hol tartanak, és a két kezük által milyen csodálatos alkotások születhetnek, hanem az általános iskolásokat is bevezethetik a különböző szakmák szépségeibe. Örömmel tölt el, hogy minden évben pozitív visszhangja van rendezvényünknek, így remélem idén is sikert arat - mondta Kósa Éva, a Handler Nándor technikum igazgatója.

Az alkotások az iskola aulájában tekinthetők meg november 20-ig, nyitvatartási időben.