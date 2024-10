Az előkészületek már hetekkel korábban megkezdődnek: a családok közösen faragnak tököt, jelmezt készítenek és különböző dekorációval díszítik bejáratukat, hiszen ez a varázslatos este a töklámpások és jelmezek csodálatos kavalkádjában teljesedik ki.

- Hatalmas boldogság számunkra, hogy a programunk vonzereje az évek során egyre nőtt, és ma már nemcsak helyiek, hanem a környező településekről is sokan érkeznek, de idén hatvani és budapesti család is csatlakozott hozzánk. Azt gondolom, ennek az eseménynek köszönhetően is átélhetik a látogatók a fertőszéplaki vendégszeretetet, hiszen a látványos tökfaragások és az esti séta sokak számára egyaránt meghitt közösségi élménnyé válik. Bízom benne, hogy a töklámpások fénye még nagyon sokáig ragyog településünk utcáin - zárta a beszélgetést.