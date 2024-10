Egy 54 éves nő az interneten került kapcsolatba egy magát Jemenben dolgozó orvosnak kiadó férfival. Ismerkedni kezdtek, a férfi nagyon kedvesen udvarolt, majd hamar megbeszélték, hogy eljön Magyarországra meglátogatni újdonsült szerelmét. Ehhez különböző összegeket kért kölcsön. A csaló azt is mondta, hogy feleségül fogja venni, még gyűrűt is mutatott a hölgynek, aki ezek után mindent elhitt neki, és különböző számlaszámokra közel 1,5 millió forintot utalt el „szerelmének”. Miután a nő lánya tudomást szerzett az esetről, gyorsan utánanézett az állítólagos orvosnak és kiderítette, hogy ez a férfi az interneten teljesen más néven szerepel mint csaló, és valószínűleg több eljárás is van ellene hasonló ügyek miatt.

Ezek után tett a becsapott hölgy feljelentést tett a rendőrségen.