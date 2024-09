Az elmúlt héten jelentős csapadékmennyiség hullott Sopronban. Múlt hétfő óta a térségben 155-170 mm eső esett, két részletben. Az első hullám múlt hétfőn érkezett, mintegy 45-50 mm esővel, míg a második az elmúlt hétvégén, körülbelül 110-120 mm-rel. A csapadék hatására a talajvízszintek is több mint 1 métert emelkedtek. A jelentős mennyiségű eső száraz talajra hullott, mivel júliusban és augusztusban az átlagosnál jóval kevesebb csapadék volt Sopron környékén. A mostani esőzés során a csapadék nagy része egyenletesen érkezett, bár az esőzések ideje alatt erős szél is kísérte. Az eső intenzitása alatta maradt a közepes esőkre jellemző 5 mm/óra értéknek, ami lehetővé tette, hogy a víz nagy része beszivárogjon a talajba, feltöltve annak kapilláris pórusait, és csak kisebb mennyiség folyt le a felszínen. Így nem alakultak ki jelentős árhullámok, és a városon áthaladó patakok is a medrükben maradtak.

A Soproni Egyetem Vízgazdálkodási Tanszékének szakemberei folyamatosan figyelik az időjárási adatokat. A Botanikus Kertben és a Hidegvíz-völgyben végzett hosszú távú mérések szerint a mostani eső mennyisége magas, de nem tekinthető extrémnek. Például 2019 májusában 200 mm-nél is több eső hullott, így a mostani csapadékmennyiség nem példa nélküli. Az idei évben január 1. és június 10. között is jelentős, közel 420 mm eső esett, ami szintén nem volt extrém.

A nyár második felének szárazsága (júliusban 20 mm, augusztusban 60 mm csapadék) miatt, bár jelentős mennyiségű eső érkezett a városba, a föld gyorsan elnyelte, így nem maradt tartós hatása. Fontos megjegyezni, hogy a Sopron környéki erdők természetes állapotuknak köszönhetően jól tudták kezelni a csapadékot. Az erdők talaja nem tömörödött, így megőrizte beszivárogtató képességét, ami segített csökkenteni a felszíni lefolyást. Az erdők épp azért képesek csökkenteni az árvízcsúcsokat, mert lassítják a víz lefolyását, meghosszabbítva az összegyűlés idejét, és csökkentve az árhullám csúcsát.

Azonban a leggondosabb erdőgazdálkodás sem tudja teljesen megakadályozni az olyan extrém csapadékesemények hatásait, mint amilyenek a múlt héten tőlünk nyugatabbra történtek. Alsó-Ausztriában például mintegy 380 mm eső esett, amely jelentős árhullámokat okozott. Ez azért történt, mert az erdők talajának víztároló kapacitása korlátozott (általában 200 mm körüli), és a fölösleges vízmennyiség gyorsan lefolyik, magas árvízhozamokat eredményezve.