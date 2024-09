Intézményünk immár 289. alkalommal nyitja meg kapuit a tudásvágyó fiatalok előtt, akik jövőnk zálogai. A ponthatárok ünnepélyes kihirdetése során öröm és büszkeség töltött el bennünket, hiszen soha nem látott számú jelentkező választott bennünket. A pótfelvételi eredmények birtokában kijelenthetem, hogy a Soproni Egyetem továbbra is az ország egyik legvonzóbb vidéki felsőoktatási intézménye

– kezdte beszédét dr. Fábián Attila.

– Ahogy a sportban, úgy az egyetemi életben is a szorgalom, a kitartás és a kemény munka a siker kulcsa. Bár kétségtelen, hogy mindannyian kiváló képességekkel rendelkeznek, ha nem fordítanak elég energiát a tanulásra és önfejlesztésre, akkor tehetségük kiaknázatlan marad. Ne elégedjenek meg azzal, amit eddig elértek, hanem törekedjenek a legtöbbre – emelte ki. – Kezdjük együtt ezt az izgalmas tanévet! Mostantól felsőbbéves társaikkal közösen Önök is részesei Magyarország egyik legpatinásabb felsőoktatási intézményének. Remélem, hogy tevékenységükkel hozzájárulnak közösségünk szellemi fejlődéséhez, és egy sikeres, boldog élet eléréséhez mindig a közösség erejére támaszkodnak. Tanulják meg az elkövetkező évek során, hogy tanáraikkal és egymással is együtt kell működniük, amely a szellemi párbeszéd, az egyetem lényegi része. Tehetségük adott a sikeres egyetemi élethez, hiszen eddigi eredményeik is ezt bizonyítják.

A városvezetés nevében Farkas Ciprián köszöntötte az egybegyűlteket.

Sopronban az egyetemi évnyitó mindig egy ünnep. Ünnep az elsőéves hallgatóknak, akik most válnak az egyetem és szimbolikusan Sopron polgáraivá, és ünnep a családoknak, hiszen tudják, hogy gyermekeik néhány év múlva diplomás emberek lesznek. Széchenyi István szavai szerint "egy nemzet hatalma a kiművelt emberfők számában rejlik". Városunk ezen a téren jól áll, hiszen évről-évre számos tehetséges fiatal jelentkezik a felsőoktatásba, oda, ahol tudásukat gyarapíthatják saját maguk és a haza javára

- hangsúlyozta.