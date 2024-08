50 éve - Kenyérgyár Mosonmagyaróváron

Négy éve, hogy megkezdte működését a Sütőipari Vállalat mosonmagyaróvári kenyérgyára. Ebből az üzemből kerül a mindennapi Mosonmagyaróvár, Ásványráró, Várbalog, Rajka, Csejkepuszta lakóinak asztalára. Hatvanötezer ember fogyasztja termékeiket. A gyár erejéből még arra is telik, hogy segít más üzemeknek. A győri kenyérgyár rekonstrukciójakor naponta hetven mázsa kenyeret szállítottak Mosonmagyaróvárról Győrbe, most Jánossomorjának segítenek. Huszonnyolcan dolgoznak közvetlenül a termelésben, naponta száznegyven mázsa kenyér, húsz mázsa morzsa és ötvenezer péksütemény hagyja el a dolgos kezeket. Harmincnyolcféle pékáru a választék: dupla zsemle, császárzsemle, sós kalács, rozskenyér — csak hogy a legfinomabbakat említsem. Itt készül a kerek mexikói sütemény is, ovális alakú, anyaga finomtészta. A fogyasztók nagyon kedvelik a fél kilogrammos, gömbölyű búzacipőt, amelyből naponta kétezernégyszázat készítenek. Az üzem korszerűen gépesített, mindenütt magyar gyártmányú gépek. A kovászolók, dagasztok, előszedők, kemencénél dolgozók munkája alig kíván erőfeszítést. Csupán akkor van rá szükség, amikor a tészta a szakajtóba kerül, vagy előkészítik dagasztásra. A gyári közösség fiatal, az átlagéletkor nem több harmincöt évnél. Lelkes fiatalember az üzemvezető is: ifjabb Kránitz Ferenc, aki nemcsak szakmai tudásával — ottjártunkkor éppen a malomipari dolgozatát nézte át —, hanem politikai munkájával is példát mutat. A mosonmagyaróvári kenyérgyár az óvári malomból jó minőségű lisztet kap. Legnagyobb gondjuk a liszttárolás. Az épülettömbből kiemelkedő toronyszerű rész az úgynevezett silótorony, azaz liszttároló. Ez négy aknára van osztva, és együttesen mintegy huszonkét vagon lisztet tud befogadni. A huszonkét vagon liszt a gyárnak gyakorlatilag huszonkét napra elegendő. Az előírások szerint azonban tíz napra kell lisztet tárolni. A gondok ezzel még korántsem teljesek. Az aknák belül csupasz betonfalaik, ezekre rárakódik a liszt, és csak újabb szállítmányok beöntésekor viszi magával a lezúduló liszttömeg a fennakadt liszt egy részét. Közben a fennakadt liszt megkeményedhet, rovarok telepedhetnek meg benne, így állandó tisztítást követel ez a tárolási rendszer. Nem is beszélve a gépek tisztítási nehézségeiről. A liszt teljesen zárt rendszerben jut a feldolgozókig, és a csövek kanyarulata csak akkor tisztítható, ha a zárt rendszert szétszerelik, ami azt is jelentené, hogy a gyárnak le kellene állni. Természetesen az üzem nem állhat le, hiszen éjjel is termel, szabad szombat, nincs, helyette szabadnap, hogy a város és a környező községek ellátásában ne legyen fennakadás. — Mi lehet a megoldás? — kérdezem az üzemvezetőtől. — A huszonkét vagon lisztet befogadó tárolót nem tudjuk kihasználni — mondja —, mert ekkora mennyiséget tárolni felesleges a termelési ütemünk mellett. A betonfalú siló helyett célszerű volna kisebb liszt tárolókat létesíteni, amelyeket fémlapokkal vagy fával bérelnének. Ehhez már kértük a megyei tanács segítségét. Azt is megtudtam az üzemben, hogy amikor a kenyérgyárat építették, akkor még más volt a szabvány. A szabványváltozás járult hozzá, hogy most a huszonkét vagonos tárolóban csupán négy-öt vagon lisztet tárolnak, mert szükség van a liszt szárítására és keverésére is. Ez a nehézség különösen az új liszt érkezésekor érezhető. A kész termékek raktárában meggyőződhettünk arról, hogy a Sütőipari Vállalat mosonmagyaróvári kenyérgyárában, ahol a dolgozók nagyobbik része szakmunkás, illatos, finom kenyeret, búzacipőt készítenek. Négyévi munkálkodása óta sem a gépekkel, sem az elektromos vezérlőberendezésekkel nem volt baj, nem kellett az üzemet leállítani. A fiatalok jó gazdáinak bizonyultak Mosonmagyaróvár és környéke kenyérellátásának.