Jótékonysági lecsófőző versenyt tartanak csütörtökön délelőtt a győri vásárcsarnokban. Az elkészült ételeket a látogatók meg is kóstolhatják, a kóstolásért felajánlott összeget a Mit tehetnék Érted? Autista Otthon Alapítvány kapja, amely elsődleges feladatának az autizmussal élő személyek életminőségének javítását tartja.- A lecsófőzésnek most van itt az ideje: megérett a szabadföldi paradicsom, paprika, jó az ár, a minőség, az íz. Tavaly rendeztünk először jótékonysági lecsófőzést, nagy sikere volt, így idén is megrendeztük, és szeretnénk, ha hagyománnyá válna - mondta lapunknak az egyik szervező, Szakács Orsolya, aki társaival, Markó Vendellel és Kutiné Mártával együtt ajánlotta fel a főzéshez az alapanyagokat.