Réti Károly története sok győri kereskedőé lehetne. A valaha fuvarozó szakember a piaci rést meglátva lakótelepi cipőboltot nyitott még a szocialista érában, s az üzlet olyan jól ment, hogy az Arrabona Áruházzal szemben is meg tudta vetni a lábát. Ezek mellett rendszeresen jelen volt a piacokon is. A bevásárlóközpontok bejövetelével alapvetően megváltoztak Réti Károlylehetőségei. Belvárosi boltját kénytelen volt feladni, s mostanra a piacozás is alig éri meg.

Azt gondoltam, hogy ennyi idős koromra előrejutok, mondjuk egy helyett két belvárosi üzletem lesz, de sajnos inkább visszalépni kényszerülök. A Renót, a Humanicot, a Metro cipőosztályát túl tudtam élni, a kínaiakat már nem

- mondta a Kisalföldnek. Szerinte a Győr központjában lévő üzletek bérleti díjai megfizethetetlenek egy magyar kiskereskedő számára. A bekerülésért nyolc-tíz millió forintot kell fizetni, ami mellé havonta három-négyszázezret kell letenni.

A hipermarketek néhány alacsony árral odacsalogatják a vevőket, aztán rájuk sózzák a drága termékeket is. Nemrégiben láttam egy családot, amelyik egy dzsekit tolt a kocsijában. Kedvem lett volna szólni nekik, hogy a piacon ugyanezt kétezerrel olcsóbban kapják meg.

Manapság már a piac sem nagyon megy.

Egy hétezer forintos ruhán kétezer-nyolcszáz forint a hasznom. Körülbelül negyvenezer forintos napi bevétel kell ahhoz, hogy ki tudjam fizetni a napi helypénzt, az alkalmazott bérét, a benzinköltséget, az étkezés árát. Az efölötti pénzből lehetne megélni, csakhogy néhány éve ez elmarad” - magyarázta. Míg 2000-ben még 250 szerződött kereskedő volt a győri piacon, addig ma mindössze 170. „A túlélésre megy a játék. Mindig azt mondjuk, csak ezt az évet kell megúszni, aztán könnyebb lesz, de éppen ellenkezőleg történik

- fogalmazott Réti Károly. A kereskedő azt is nehezményezi, hogy a városvezetés egyáltalán nem veszi figyelembe az érdekeiket. Amikor ezt mondja, nemcsak a bevásárlóközpontok beengedésére gondol, hanem arra is, hogy a Móricz Zsigmond rakparton állították fel az olimpiai sátrat, elvéve ezzel az ingyenes parkolási lehetőségét.