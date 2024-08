10 éve -Sztrájk az iskolabuszért?

Szeptembertől nem jár iskolabusz Dör és Csorna között. A pannonhalmi térségben is most derült ki, hogy napi három járat helyett ősztől csak kettő viszi a gyerekeket.

Az iskolabusz megszüntetésével a negyven déri, a csornai Széchenyi-iskolába járó diákot menetrend szerinti járatra ülteti a tankerület. A szülők viszont nem értenek egyet a döntéssel. Gyermekeik biztonságát féltik. Az is előfordulhat, hogy hétfőn a döri tanulók nélkül kezdődik meg a tanév a Széchényiben.



20 éve - Három és fél év gyilkossági kísérletért

Első, sőt, második hallásra is meglepően enyhe büntetést szabott ki a megyei bíróság az ukrán Jurij Minenkóra, aki meg akart ölni két biztonsági őrt. A vádlott három és fél év szabadságvesztést kapott, az ország területéről véglegesen kitiltották. A vád szerint két éve szeptemberben betört egy győri családi házba, majd az őt üldöző biztonsági őrökre próbált lőni. A pisztoly nem sült el, a golyó elakadt a fegyverben.