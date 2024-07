10 éve - Indul a VOLT fesztivál Sopronban

Kanadából, Oroszországból és szinte az összes környező országból érkeznek látogatók a 22. VOLT-ra, ahol politikus és topmodell, showman és realityhős együtt bulizik egészen a hét végéig, ugyanis vasárnapi plusznappal bővült a programfüzet. Közel kéthetes építkezés után a nulladik nappal megkezdődött a VOLT. A bejáratnál két órakor már érezhető volt a „feszültség”, a kígyózó sorok egyre hangosabban követeltek bebocsátást a soproni Lövér kempingbe. Ugyan még érezhető volt a készülődés hangulata * - emitt programsátrak épültek, amott még raklap asztalokat festegettek -, de ez cseppet sem zavarta a kempinget percek alatt benépesítő fesztiválközönséget. A nézőszámot tekintve erős lesz az idei év.

Forrás: Kisalföld archívum

Eddig mintegy 12-15 ezer bérlet fogyott elővételben, ennek jelentős részét már a nulladik napon beváltják. Körülbelül napi 25-30 ezer látogatót „bír el” a terület, így összesen több mint százezres látogatószámmal kalkulálunk - tudtuk meg a nyitás előtti sajtóbejáráson Lobenwein Norbert s Fülöp Zoltán főszervezőktől. A kempingben körülnézve látszik, hogy ismét teljesen átépítették a VOLT Fesztivált. Nemcsak nagyobb és szebb lett, de extrákkal is készültek a bulizóknak. A bejáratnál egy 16 méteres robot várja a fesztiválozókat, a nagyszínpadhoz közel vidámpark épül, lesz csúszó kötélpálya és Kiss Tibi, WahoAndrásés ef Zámbódekorálja majd ki a „fotófalat”, vagyis a VOLT és SOPRON feliratokat. Ottjártunkkor a Quimby frontembere látott épp munkához, aki rutinosan állta a hirtelen elétolt mikrofonrengeteget. Vasárnap estig a kempingben 30 világsztár és 150 hazai előadó lép színpadra. Nemcsak a város szálláshelyei teltek meg, de már Ausztriában is sokan éjszakáznak a VOLT idején, miközben a fesztivál VIP-listáján sorra tűnnek fel a hírességek nevei. A helyszínen még lehet jegyet váltani, arra azonban felhívják a figyelmet a szervezők, hogy utcai árustól senki ne vásároljon jegyet vagy karszalagot, mert azok a legtöbb esetben hamisak. VILÁGSZTÁROK KÉRÉSEI A VOLT-ra látogató világsztárok igényeinek kielégítése idén is sok logisztikai feladatot adott a szervezőknek. A bécsi reptérről folyamatosan, 25 luxusmikrobusszal és 8 személyautóval szállítják a sztárokat Sopronba, a hétvégi napokon pedig két helikoptert is szolgálatba állítanak annak érdekében, hogy mindenki időben színpadra léphessen. A sztárok közül többen Sopronban töltik az éjszakát, a Hurts legénysége pedig a fellépés után még egy napot a városban marad, hogy megnézhessék másnap az Arctic Monkeys koncertjét. Az ember azt gondolná, hogy a sztársággal egyenes arányban nő az extrém kívánságok száma is. Ezt igyekszik megcáfolni az Arctic Monkeys.