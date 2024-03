Lassan három éve, hogy visszaköltözött a Tarcsay utcából a Dunakapu térre a piac Győrben. Ellátogattunk szombat délelőtt a piacra, ahonnét jó néhányan megpakolt kosarakkal távoztak. A helyben készült finom falatokat sem hagyták ki a látogatók. Mohón haraptak bele a gyerekek a jócskán megkent tejfölös, sajtos lángosba is.

Tojásért, petrezselyemzöldért, savanyú káposztáért, gombáért, termelői mézért és isteni füstölt áruért is érdemes ellátogatni a termelőkhöz, kereskedőkhöz. Érezhetően közeledik a húsvét, így széles volt a kínálat a sonkákból, valamint a friss zöldségekből is. Torma, újhagyma, retek nem hiányozhat a főtt tojás és a kalács mellől. A portékák mellé többen vittek magukkal haza barka ágakat, vagy egy-egy csokor nárciszt, tulipánt.

A nagyobb rohamra később számítanak az árusok, de többen nézelődnek és érdeklődnek most is, hogy legfinomabb és legfrissebb termékeket tudják hazavinni a család asztalára. Az őstermelők örülnek, hogy visszaköltözött régi helyére a vásár, itt is megtalálják őket a törzsvásárlók minden szerdán és szombaton reggel 6 és 13 óra között.