20 forinttal olcsóbban tankolhatsz több a benzinkúton Győrben és környékén

Rendszeresen beszámolunk az üzemanyagárakról portálunkon, a múlt héten több árváltozás is volt a kutakon. Olvasói fotót kaptunk arról, hogy olcsóbb lehet a tankolás Győr-Moson-Sopronban a Mol benzinkútjain.

Benzinkúton olcsóbb a tankolás Győr-Moson-Sopron szerte. Fotó: Olvasó

Olcsóbb a tankolás a MOL benzinkútjain Győr-Moson-Sopronban

20 ft/litert mi állunk a tankolásodból

olvashatjuk a MOL benzinkút tábláján, melyet Győrben fotózott olvasónk.

A kedvezmény egész Győr-Moson-Sopronra érvényes, hétköznap reggel 6 és 10 óra között. Ehhez legalább 5 litert kell tankolni EVO vagy EVO PLUS üzemanyagból.